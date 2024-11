Pronti, partenza, via: l'Fc Crotone inizia domani pomeriggio la preparazione della nuova stagione calcistica. Gli squali si ritroveranno alle 15:30 allo stadio Ezio Scida per la prima “sgambata” ufficiale alla corte di mister Giovanni Stroppa. Per le giornate di giovedì e venerdì sono in programma test fisici e visite mediche, sabato test al mattino e allenamento nel pomeriggio sempre sul manto erboso dell'impianto comunale. Domani pomeriggio, al termine del ritrovo, intorno alle 17, capitan Alex Cordaz incontrerà la stampa in mixed zone.





Questi i convocati per domani: Aristoteles, Barberis, Benali, Borello, Budimir, Capone, Ceccherini, Corda, Crociata, Cuomo. Dussenne, Faraoni, Figliuzzi, Firenze, Giannotti, Markovic, Martella, Nalini, Sampirisi, Stojan, Sulkic, Zanellato; Rohden e Simy – reduci dai Mondiali in Russia – si aggregheranno successivamente al gruppo.