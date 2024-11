«Il Lamezia Terme comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Salvatore Campilongo. A Tony Lio è affidato il ruolo di direttore tecnico del club», con questa breve nota la società lametina, reduce dal ko interno in campionato contro l'Acireale, ha comunicato l'ennesimo cambio in panchina della stagione.

Lio era subentrato alla guida dei gialloblù al posto di Alessandro Erra dopo il Ko casalingo rimediato dai lametini nella settima giornata del torneo contro la Gelbison. Sulla panchina dell'Fc Lamezia Terme Tony Lio ha collezionato, in 9 giornata, 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, numeri importanti che non gli sono però serviti per essere confermato come allenatore.

Sarà possibile seguire la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico alle ore 17:30, sui canali social del club gialloblu.