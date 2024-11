Dopo l'arrivo del centrocampista offensivo, classe '87, Franco Da Dalt e del difensore Giuseppe Paviglianiti (1993), in casa Fc Lamezia Terme sono stati annunciati altri due elementi che faranno parte della rosa affidata a mister Erra. Movimenti in ingresso importanti per la società del presidente Salandini

Il primo è Roberto Vitolo (1998), terzino destro nato a Sarno. Il calciatore vanta varie esperienze in Quarta serie che gli sono valse la selezione dalla rappresentativa di Serie D, allenata da Augusto Gentilini, come uno dei migliori difensori under della categoria.

In gialloblù anche il classe 1998 Andrea Gaudio, lo scorso anno con il Sambiase. Mancino naturale, Gaudio può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Specialista anche sui calci piazzati, situazioni dalle quali ha segnato vari gol.