Neanche il tempo di festeggiare la vittoria sul Città di S.Agata che in casa gialloblù arriva l'inaspettata decisione del ds. Per il sodalizio lametino questo potrebbe essere il primo di altri scossoni

A poche ore dalla vittoria del Lamezia sul Sant’Agata, arrivano le dimissioni del direttore sportivo Fabrizio Maglia che – attraverso una nota della società – comunica di dover lasciare l’incarico per motivi personali. Non mancano i ringraziamenti alla proprietà, alla società e ai componenti dello staff per il lavoro svolto da quattro mesi a questa parte. Nel finale, Maglia si dice dispiaciuto poiché la squadra non è riuscita a dimostrare appieno il proprio valore.

Una decisione inaspettata che potrebbe essere l’inizio di una rivoluzione societaria. Se così fosse, potrebbero essere sempre più concrete le voci di un cambio tecnico, considerando che nella partita odierna non è passata inosservata l’assenza in panchina dell’allenatore Marra che avrebbe richiesto e ottenuto un permesso.

La nota

«Mi dispiace ma per problemi personali rassegno le dimissioni irrevocabili da direttore sportivo dell’FC Lamezia Terme. Ringrazio la proprietà, la società, i componenti dello staff e tutti i collaboratori che hanno condiviso con me questi quattro mesi e più di lavoro. Auguro a tutti loro i migliori risultati sportivi immediati e futuri. Dispiace che, ad oggi, questa squadra non ha potuto dimostrare appieno tutto il proprio valore»