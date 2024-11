Da quasi 10 anni un rappresentante del Sud non sedeva nell'organismo direttivo. Resterà in carica fino al 2024

Antonio Trani di Laino Borgo è stato eletto nel consiglio federale della Federazione Italiana Rafting nel corso dell'assemblea ordinaria elettiva celebrata a Zola Predosa in provincia di Bologna il 25 ottobre scorso. Nel corso della seduta della Fi.Raft è stato eletto anche il presidente federale nella persona di Bendetto Del Zoppo.

Nell'organismo della federazione insieme a Trani siederanno anche in qualità di consigliere in rappresentanza degli affiliati Alessandro Fantelli, Valerio Ciuffa, Maria Gabriela Vargas; Sonia Chiavacci e Damiano Casazza in rappresentanza degli atleti e Matteo Benciolini in rappresentanza dei tecnici.

Dopo quasi dieci anni di assenza un rappresentante del sud Italia torna a sedere nel consiglio federale come segno inequivocabile del grande lavoro di promozione e diffusione della disciplina sportiva nelle regioni del sud e del Pollino in particolare che le società svolgono sul fiume Lao all'interno della Valle del Mercure.

Trani insieme al collegio federale resterà in carica fino al 2024.