VIDEO | Un bomber esperto, goleador principe della categoria, per guidare le aquile giallorosse verso l’alto

«Un saluto ai tifosi giallorossi. So di arrivare in una piazza esigente. Ho affrontato diverse volte il Catanzaro e so bene quanto calore sa dare l’ambiente a questi colori. Spero che tutti assieme ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni».

È stato questo il messaggio lasciato da Felice Evacuo alla tifoseria del Catanzaro.



Il nuovo bomber dei giallorossi, ha dalla sua una carriera ricca di trionfi e soprattutto di reti. È anche entrato nella storia del torneo di Serie C, essendo diventato il centravanti più prolifico.

A 38 anni è pronto a scrivere un altro capitolo della sua storia, dopo le recenti esperienze con il Trapani (club con il quale due stagioni addietro ha ottenuto la promozione in Serie B).

Il neo acquisto del Catanzaro, a livello personale, ha quale obiettivo quello di toccare quota 200 reti in carriera ed è pronto a dare pienamente il proprio contributo, dopo aver giocato giusto qualche minuto nelle ultime due gare dei giallorossi.

L’augurio dei tifosi è allora quello di vedere un Felice Evacuo goleador micidiale, per portare in alto il Catanzaro.