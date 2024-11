Ormai non fa quasi più notizia. Nel settore ospiti dello stadio Leonardo Garilli di Piacenza, dove il Catanzaro affronterà la Feralpisalò sabato prossimo alle 14, sono stati occupati tutti i 1450 posti messi a disposizione. Come già detto non fa più notizia in quanto gli esodi dei supporters giallorossi, in lungo e in largo per lo Stivale, si stanno verificando da inizio campionato.

La società guidata da Floriano Noto ha chiesto alla dirigenza della compagine lombarda di aggiungere qualche posto vista l'affluenza. Richiesta che è stata presa in considerazione e accettata, infatti sono stati messi a disposizione altri 382 posti nel settore Rettilineo Settore Centrale- 5 che sono in via d’esaurimento.

Insomma, Feralpisalò-Catanzaro vedrà nuovamente un grande macchia giallorossa sugli spalti. Una gara nella quale le Aquile dovranno dare il massimo contro il fanalino di coda del campionato di Serie B per restare nella zona calda della classifica dopo il successo casalingo col Lecco che ha riacceso gli animi in tutto l’ambiente.