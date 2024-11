Al termine della partita pareggiata per 2-2 dal Cosenza in casa della Feralpisalò, il tecnico rossoblù William Viali ha incontrato i giornalisti in sala stampa per commentare il risultato maturato allo stadio "Garilli" di Piacenza.

Il commento del tecnico

«Punto molto utile per questo finale di campionato. Bene anche il modo con il quale è arrivato dopo una settimana delicata, nella quale ci sono state troppe chiacchiere gratuite. Contava dimostrare in campo ed è stato importante farlo. Orgoglioso dei ragazzi. Potevamo segnare subito ma ci siamo ritrovati sotto. L’abbiamo ripresa a fine primo tempo. Nel secondo tempo – continua Viali – far ripetere il rigore ha alimentato momento di confusione. Nemmeno quelli della Feralpi se n’erano accorti. L’abbiamo ripresa ancora ed abbiamo continuato a crederci perché volevamo vincerla ma abbiamo rischiato regalando un contropiede folle. Un errore da evitare ma preferisco avere una squadra che prova il tutto per tutto. Ritiro? Non credo ci torneremo, ma dobbiamo rimanere uniti per cavalcare questo spirito di gruppo determinante nel finale di campionato. Lunedì riprenderemo a lavorare con fiducia. Si vuole uscire da questo momento. Potrebbe essere una buona idea aprire gli allenamenti al pubblico. Oggi – conclude Viali – si è gettata la base sulla quale ripartire».