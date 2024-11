Squadra che ben figura non si cambia! Può essere tradotta così la scelta della Scuderia Ferrari che ha confermato i piloti che gareggeranno nel campionato Fia Wec 2024 con le 499P numero 50 e 51. Al via della nuova stagione endurance ci saranno il calabrese Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen che condivideranno la vettura numero 50, mentre Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi saranno alla guida della numero 51.

La conferma degli equipaggi della scorsa arriva dopo l'ottimo secondo posto nella classifica iridata Costruttori nella stagione d’esordio nella top class del Mondiale endurance. La Hypercar con il numero 50 sulla livrea sarà condotta in gara dal trio che lo scorso anno aveva ottenuto quattro podi – a Sebring, Portimão, Monza e in Bahrain – e due pole position, in America e a Le Mans, risultati valsi a Fuoco-Molina-Nielsen il terzo gradino del podio in classifica Piloti, davanti ai compagni di squadra. La vettura “gemella” numero 51, vincitrice alla 24 Ore di Le Mans e salita sul podio a Spa-Francorchamps, sarà guidata da Pier Guidi-Calado-Giovinazzi.

Coletta: «Una scelta nel segno della continuità»

«La scelta di confermare per la stagione 2024 del FIA WEC i piloti che hanno gareggiato lo scorso anno con le 499P del team Ferrari – AF Corse è nel segno della continuità. Nel 2023, con questi equipaggi, alla prima esperienza nella top class iridata, abbiamo ottenuto risultati ragguardevoli, - spiega Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti - tra i quali spiccano la vittoria a Le Mans, e i sei podi complessivi su sette gare, che ci hanno permesso di concludere l’annata con un ottimo secondo posto tra i Costruttori. Insieme abbiamo maturato esperienza, continuando a sviluppare la nostra vettura e a dimostrare il potenziale della stessa. Da queste basi guardiamo con ottimismo alla stagione 2024 ormai imminente, rinnovando la fiducia nei nostri piloti».