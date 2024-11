Il tecnico biancorosso ha conseguito la qualifica “Uefa A” al termine del super corso di Coverciano. Con lui anche l’ex amaranto David Di Michele

Dopo 192 ore di lezione seguite in aula e sul campo nella struttura federale di Coverciano, il tecnico Bruno Trocini ha sostenuto oggi l’esame finale per il conseguimento della qualifica di “Allenatore professionista di seconda categoria”. La prova finale ha consentito all’allenatore del Rende di ottenere la qualifica di allenatore “UEFA A”. L’iter si è concluso con esame orale durante il quale la commissione esaminatrice, di cui faceva parte anche Renzo Ulivieri, ha voluto percorrere tutti gli argomenti fondamentali del corso. Tra i promossi anche l’ex amaranto David Di Michele.

Il corso Uefa A

Rappresenta il secondo massimo livello di formazione per un allenatore ed abilita a poter guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le squadre Primavera), le prime squadre fino alla Lega Pro inclusa e consente di poter essere tesserato come allenatore in seconda nei due massimi campionati, ovvero sia in Serie B che in Serie A.