Si ferma alla semifinale l'avventura del Futsal Polistena alla Final Eight di Serie A2: al PalaSavelli di Porto San Giorgio è l'Olimpus Roma a vincere e dunque ad approdare in finale dove troverà il Napoli che nel pomeriggio batte il Cobà per 3 a 2.

Il primo tempo viaggia sul filo dell'equilibrio con le due squadre che si affrontano a viso aperto ma non si fanno male. La squadra laziale allenata da coach D'Orto appare più intraprendente, dall'altra parte il quintetto di coach Molluso si difende bene e quando può prova a pungere. Ne esce fuori una prima frazione che si spegne sullo 0 a 0.

Nella ripresa il gol che sblocca la semifinale arriva dopo appena 56 secondi con Dimas che porta in vantaggio la squadra romana. Al 5' l'Olimpus ha la possibilità immediata per raddoppiare ma Lolo Suazo centra il palo su calcio di rigore. Il Polistena si salva ma deve capitolare per la seconda volta al 5'38: Federico Di Eugenio trova il 2 a 0. La squadra di Molluso accusa il colpo e dopo qualche minuto di smarrimento prova a rientrare in partita ma la difesa avversaria è attenta,Vinicius si divora il possibile 2-1, sul ribaltamento di fronte Creaco nega un’altra rete all’Olimpus salvando su Jorginho. A 8’ dal termine, Molluso rompe gli indugi e si affida al 5vs4 con Maluko portiere di movimento. Gli animi si surriscaldano e a 14'52' viene espulso per doppio giallo Vinicius, cartellino anche per coach Molluso al 16': ma in questo caso appare poco chiara la decisione arbitrale. Al 18'30'' il Polistena riapre i giochi con un missile vincente di Silon e negli ultimi secondi sfiora un clamoroso pari con un potente destro di Creaco, alzato in corner da un attento Laion. Finisce 2-1: sì, la finale sarà Napoli-Olimpus Roma Gruppo LF.

Il tabellino

Olimpus Roma: Laion, Ghiotti, Jorginho, A. Di Eugenio, Dimas, L. Pizzoli, A. Pizzoli, Achilli, F. Di Eugenio, Benlamrabet, Suazo, Musso. All. D'Orto

Futsal Polistena: Martino, Arcidiacone, Fortuna, Maluko, Vinicius, Silon, Dentini, Attinà, Creaco, Juninho, Prestileo, Parisi. All. Molluso

Marcatori: 0'56'' s.t. Dimas (O), 5'38'' s.t. F. Di Eugenio (O), 18'30'' Silon (P)

Arbitri: Michele Desogus (Cagliari), Fabio Maria Malandra (Avezzano) CRONO: Ivano Pubblico (ROMA 1)

Note: al 5' del s.t. Suazo (O) fallisce un rigore AMMONITI: Laion (O), Juninho (P), Arcidiacone (P), Vinicius (P)

ESPULSI: al 14'52'' del s.t. Vinicius (P) per somma di ammonizioni