Non serve la tessera del tifoso per comprare il biglietto. Nel complesso resi disponibili circa diecimila tagliandi per accedere all'impianto sportivo di Pescara

La Questura di Pescara, attraverso una nota stampa, ha reso note le modalità di suddivisione dei settori dello stadio Adriatico dove sabato sera si disputerà Cosenza-Siena, finalissima playoff di serie C. Per l'acquisto dei tagliandi, la cui prevendita dovrebbe iniziare domani 14 giugno, non serve la tessera del tifoso.

«I settori del G. Cornacchia - si legge nella nota - saranno così inquadrati, in relazione agli spettatori Settore Curva Nord: per la tifoseria senese; una porzione della Curva Nord, in adiacenza alla Tribuna Adriatica, sarà destinata al pubblico neutro degli sportivi; settore Tribuna Maiella: ai tifosi senesi, sarà destinata una porzione della Tribuna Maiella adiacente alla Curva Nord la parte centrale della Tribuna Maiella, sarà destinata al pubblico neutro; ai tifosi cosentini, sarà destinata una porzione della Tribuna Maiella, adiacente alla Curva Sud; Curva Sud e Settore Ospiti, per i tifosi cosentini; Tribuna Adriatica, per la tifoseria cosentina. Una porzione della Tribuna Adriatica, in adiacenza alla curva Nord, sarà destinata al pubblico neutro». Nel complesso i tagliandi a disposizione della tifoseria silana saranno circa diecimila.