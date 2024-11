Un fine anno amaro quello del Sambiase che nella finale della Coppa Italia Dilettanti – ultima competizione del 2023 – disputata sabato 23 dicembre presso lo Stadio “G. Macrì” di Locri, cede al Bocale ai calci di rigore.

La compagine giallorossa guidata dal tecnico Claudio Morelli, chiude il girone di andata laureandosi campione d’inverno a quota 36 punti a ben 9 lunghezze da Soriano e Cittanova. Su 15 gare disputate, i giallorossi realizzano 11 vittorie, 3 pareggi (Palmese, Cittanova e Soriano) e una sola sconfitta sul campo del Praia Tortora. Un ottimo percorso quello del Sambiase nel girone di andata che tuttavia non riesce ad alzare il trofeo della Coppa Italia.

Abbiamo ripercorso con mister Morelli - che non nasconde il rammarico per la vittoria sfumata - la finale disputata sabato: «Credo che durante i 120’ abbiamo dimostrato qualcosa in più, abbiamo avuto qualche occasione in più ma non siamo stati bravi a concretizzarla. Di contro, il Bocale è stato molto cinico, ha avuto un paio di occasioni che è riuscito a finalizzare. Probabilmente, nei 120’ avremmo meritato qualcosa di più ai punti ma i calci di rigore sono una lotteria, si azzera tutto e vince chi è più bravo e ha un pizzico di fortuna in più. Ci aspettavamo che il Bocale disputasse questo tipo di gara – prosegue – è stato molto attivo sul mercato, ha cambiato tanto ed è una squadra “molto cattiva” dal punto di vista agonistico. Credo che nel girone di ritorno possa fare molto bene. Ai miei ragazzi posso rimproverare ben poco – conclude – abbiamo provato a vincerla, abbiamo fatto tanto per portare a casa questa finale e per 120’ abbiamo condotto noi la gara».