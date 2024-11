Continuano ad essere diversi i movimenti di mercato tra ufficialità ed indiscrezioni. Quella più attiva sembrerebbe la Paolana, poiché nel mirino ha diversi giocatori, con molti dei quali pronta già a chiudere.

Continua la campagna rinnovi

Siamo oltre la metà di giugno, e con il calciomercato estivo che a breve aprirà ufficialmente le sue porte. Nel frattempo tante sono le trattative sottobanco e che sono in attesa di essere rese note. Innanzitutto batte i suoi primi colpi il Soriano che ha annunciato la riconferma di due giocatori (forse i più significativi) perni dell'ultima stagione. Intanto ha firmato per l'ottava volta in rossoblù Piero Clasadonte, il quale sarà per il secondo anno consecutivo capitano. Vale come un vero e proprio colpo di mercato invece il prolungamento di bomber Fioretti. Il "Pistolero" (unico nella storia dell'Eccellenza ad aver vinto due titoli dei marcatori consecutivi) ha registrato numeri impressionanti: in 2345 minuti complessivi ha portato innanzitutto 18 punti (sui 55 complessivi) alla causa rossoblù, 6 gol (più di tutti) siglati negli ultimi dieci minuti, 14 reti siglate nel secondo tempo e dieci in casa (unico in doppia cifra).

Insomma, numeri da bomber di razza come d'altronde lo è anche Attilio Angotti che ha rinnovato il suo sodalizio sportivo con la Paolana, con il club che spegne così ogni voce di mercato (si era affacciata la Virtus Rosarno). Arrivato a campionato in corso, il centravanti ha preso letteralmente per mano la squadra portando dall'ultimo posto alla salvezza: 1754 minuti in 19 presenze, 16 punti portati alla causa della Paolana (solo Fioretti ha fatto meglio) e quarto posto nei bomber da secondo tempo con 7 centri. Insomma, l'incisività di Angotti parla da sola.

Continuando, anche l'Ardore riparte dal suo capitano Mimmo Luciano che inizierà la sua terza stagione con le Aquile.

Scendendo di categoria, il Gioiosa Ionica ha individuato il suo allenatore in Santo Logozzo mentre il Capo Vaticano, dopo le voci di alcune partenze importanti (Antonio La Torre e il centravanti Diego Surace) blinda la retroguardia con i rinnovi di capitan Piccolo e del tandem difensivo Gabriele Macrì-Simone La Torre, con Macrì che è stato il giocatore di movimento più utilizzato (2574 minuti nelle gambe).

La Paolana si muove in grande

Quanto alle indiscrezioni, anche qui tanto bolle in pentola e la regina, in questo caso, sembra essere la Paolana. Il club del presidente Marcone, infatti, non ha intenzione di ripetere lo scorso campionato ma vuole ambire a qualcosa di importante. Proprio per questo i nomi che circolano sono di assoluto spessore. Innanzitutto sembrano in dirittura d'arrivo le firme di Alessandro Miceli e Michele Vitale, entrambi alla DB Rossoblù Luzzi. Trattativa avanzata anche per Ferrara, jolly del Gioiosa Ionica, mentre un importante sondaggio è stato fatto anche per l'esperto Alessandro Ficara ex del Locri e, nell'ultima stagione, al San Luca sempre in Serie D. Ma non è finita qui perché la lente d'ingrandimento è stata messa anche sul giovane Mazzotta, capitano del Rende, e su Nicoletti bomber della Morrone. Insomma, gli obiettivi parlano da soli.

Cambiando piazza, si muove sottobanco anche il Soriano, anche se in questo caso non riguarda calciatori. Il club rossoblù è in cerca di un direttore sportivo e, per questo, era stato contattato Gianni Condemi quest'anno in forza al Cittanova, ma la trattativa è sfumata. Sembra invece molto vicino Antonio Dattilo, ex arbitro di Serie A, che si occuperebbe della questione burocratica. Questione portieri: l'argentino Ivan Piccioni lascerà il Praia Tortora dopo due stagioni, come è probabile anche l'addio di Antonio Crupi dal Val Gallico.