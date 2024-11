Una serata da incorniciare per Gaetano Massara e Francesco Cosso. I due arbitri della sezione di Reggio Calabria sono stati protagonisti a San Siro nella partita fra Inter e Sampdoria, anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Massara ha svolto egregiamente il ruolo di secondo assistente dell’arbitro Massimi, mentre Cosso aveva i compiti di quarto ufficiale.

Ottima prestazione

Una buona prova per entrambi, all’interno di una partita poi terminata 3-0 per l’Inter. Continua il loro percorso di crescita che si spera possa portarli ad assestarli abitualmente in scenari tanto prestigiosi come quello della Scala del Calcio.