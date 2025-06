La squadra di Paola batte 5-3 i Casalinghi Migliori in una finale combattuta e conquista un viaggio a Malta per 8 persone

Si è conclusa a San Lucido la terza edizione del Fisiotonik Summer Tournament, manifestazione sportiva che quest’anno ha fatto registrare numeri da record, superando le 500.000 utenze raggiunte sui canali social grazie alla trasmissione in diretta delle partite. Dodici le squadre iscritte a un torneo caratterizzato da un livello tecnico elevato e da un’organizzazione ormai collaudata.

A spuntarla in finale è stata Amaro Felisao, formazione di Paola presieduta da Massimiliano Felicetti, allenata da Mario Pate e capitanata da Edoardo Politano. I vincitori hanno superato per 5-3 i Casalinghi Migliori di San Lucido, squadra guidata da Daniele Cittadino, con Manuel Rago in panchina e Luca Colombo capitano.

Una finale combattuta fino all’ultimo, con i Casalinghi avanti 3-2 a pochi minuti dal termine prima della rimonta firmata dai ragazzi di Paola. In palio per i vincitori, un viaggio a Malta con volo e hotel per 8 persone. Il torneo si è svolto in contemporanea con il Calabreaking, evento di danza organizzato dall’ASD Telemare Dance.