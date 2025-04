La neopromossa non nasconde le sue ambizioni già in vista della prossima stagione, dopo aver trionfato nel torneo di Seconda categoria. Col segretario Giuseppe Benvisto, il punto della situazione sulle ambizioni di una compagine ancora in trionfo

La vittoria del torneo di Seconda categoria ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi a Fiumefreddo, la squadra di casa ha dettato legge in campionato e si sta già organizzando dopo aver ufficializzato il salto di categoria. La compagine tirrenica, del resto, si inserisce all’interno di un contesto territoriale non indifferente: da una parte la spiaggia e le bellezze marine, dall’altra quella di un borgo che – come pochi in Calabria – riesce a regalare emozioni. Una vita immersa quindi nella bellezza e l’obiettivo, sul piano sportivo, sarà di continuare a mantenere alti gli standard.

La vittoria del campionato in questa stagione conclusa in anticipo e l’approdo consequenziale in Prima Categoria parte da lontano, come conferma il segretario Giuseppe Benvisto: «Siamo partiti rinforzando un po’ la rosa dello scorso anno cercando di sistemare i reparti, l’obiettivo principale era quello di arrivare tra le prime cinque e non ci siamo più fermati. Il momento in cui ho creduto fortemente nel salto di categoria è arrivato dopo una trasferta, quando mi hanno informato del 4-2 a Donnici. Una gara in cui stavamo perdendo 2-0 contro una diretta concorrente per i playoff, dopo aver vinto due scontri diretti: abbiamo rimontato e continuato così la nostra corsa».

La curiosità maggiore sarà sul piano sportivo. Che sia collocata nel Girone A o B, il Fiumefreddo non vorrà di certo fare una comparsata in Prima, quanto consolidarsi con una base solida: «Dal mio punto di vista non è tanto necessario ritoccare la rosa attuale – conferma il segretario -, salendo di categoria troveremo giocatori con esperienza e qualità, ma di certo i nostri ragazzi ne hanno altrettanto e lo hanno dimostrato in questi due anni. Poi ovviamente bisognerà capire chi riconfermare e chi no, si parte dal mister che imposta la rosa insieme al direttore sportivo…ma ora abbiamo tutti bisogno di un po’ di relax».

Ci sarà tempo per il mercato e per impostare un discorso ancor più importante con la stessa cittadina tirrenica: «⁠Fiumefreddo è stata sempre una piazza ambita e calorosa sin dal 1987, il pubblico anche quest’anno ha dato il suo importante contributo sostenendo i ragazzi anche e soprattutto in trasferta. In collaborazione con la Scuola Calcio Nuova Fiumefreddo GA, abbiamo già organizzato un mini torneo durante il corso del campionato e di certo non sarà l’ultima manifestazione».