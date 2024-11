Non c’è pace per il calcio italiano. Dopo la positività al coronavirus di Ibrahimovic del Milan, del portiere del Genoa, Perin ed del compagno di squadra Shone (risultato positivo prima della partenza per la trasferta di Napoli), adesso una nuova tegola si è abbattuta sui rossoblu: ulteriori dodici, sono infatti, i casi di contagio rilevati. Bocche cucite sui giocatori che hanno contratto il virus (sarebbero otto) e sui quattro membri dello staff.

La società ha emesso in serata il seguente comunicato.

«Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione».

Per il Genoa adesso a rischio la disputa della partita contro il Torino, mentre ai giocatori del Napoli verrà effettuato il tampone.