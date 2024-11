Il Cosenza travolto sul campo del Foggia: pugliesi in vantaggio già dopo 12'.

Disfatta totale per gli uomini di Rosselli in Puglia. I rossoblù vanno sotto già dopo 12', grazie al gol di Agnelli. Il Foggia nel primo tempo controlla agevolmente la partita, e nel secondo affonda con decisione nella difesa del Cosenza, lontana dalla forma migliore. Il raddoppio arriva al 22' del secondo tempo, lo firma Sarno, che spegne definitivamente le speranze dei rossoblù. Arrivano anche il tre a zero, con Iemmello, e il quattro a zero, su rigore di Cavalaro. Il gol 'della bandiera' di De Angelis nei minuti di recupero. Con la sconfitta, il Cosenza si ritrova con soli due punti di vantaggio sulla zona play out.



L'ennesimo risultato negativo per le calabresi di Lega Pro, dopo la sconfitta del Crotone contro la Ternana, quella del Catanzaro contro il Benevento, e della Vigor contro il Savoia.