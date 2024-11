Il tecnico è stato colpito dal collega con una focaccina lanciatagli in fronte capace di procurare un piccolo taglio. Dopo l’accaduto sono arrivate le scuse ufficiali del club toscano: «Saranno presi provvedimenti disciplinari per il nostro tesserato»

Domenica dolce-amara per Mimmo Toscano. L’allenatore oggi al Cesena, infatti, ha vinto nettamente la sfida disputata dai suoi bianconeri sul campo del Montevarchi. Un 3-0 rotondo che ha ulteriormente lanciato in classifica i romagnoli, oggi quarti nel girone B di Serie C. La giornata dell’ex Reggina e Cosenza, però, non è poi proseguita bene: nel dopo gara, infatti, Toscano è stato aggredito dal tecnico dei toscani padroni di casa, Roberto Malotti, prima verbalmente e poi fisicamente.

La ricostruzione

Toscano sarebbe stato colpito da una focaccina lanciatagli in fronte da Malotti, capace di procurare un piccolo taglio superficiale. Il mister del Cesena ha reagito verbalmente, trovando la pronta risposta del collega del Montevarchi: “Ti picchio, prima o poi". Una scena che ha lasciato sgomenti i dirigenti e i giornalisti presenti, che hanno evitato lo scontro fisico fra i due tecnici.

Le scuse del Montevarchi

Dopo l’accaduto sono arrivate le scuse ufficiali del Montevarchi, tramite un comunicato ufficiale. «La società Aquila Montevarchi 1902 - si legge - prende le distanze da quanto accaduto ieri nel nella sala stampa al termine della partita Montevarchi-Cesena e si dissocia dal comportamento tenuto da Mister Malotti. Rinnoviamo le scuse all’allenatore Toscano e a tutta la società del Cesena. Nei prossimi giorni saranno presi provvedimenti disciplinari nei confronti del nostro tesserato per l’atteggiamento antisportivo e non consono alla nostra Società».