Dominio RedBull anche sul circuito di Jeddah nel Gran Premio in Arabia Saudita. Nel secondo appuntamento stagionale, dopo quella in Bahrain, con il campione del mondo Max Verstappen che taglia per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Sergio Perez (penalizzato di 5 secondi per unsafe release), terzo il ferrarista Charles Leclerc. Monegasco che oltre al gradino più basso del podio, conquista anche il punto aggiuntivo del giro veloce con il tempo di 1'31"632.

Benissimo l'esordio sulla Ferrari del 18enne Oliver Bearman (che ha sostituto Sainz, operato di appendicite ma presente nel paddock della Rossa): il pilota britannico si piazza al settimo posto ed ottiene i primi punti della sua carriera in Formula 1. Una prova da incorniciare per il pilota della Ferrari Academy che ora tornerà a guidare nel mondiale di Formula Due.