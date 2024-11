L'olandese della Red Bull taglia per primo il traguardo sotto la bandiera a scacchi con appena 7 decimi di vantaggio sul pilota britannico. Chiude in quinta posizione l'altra Rossa di Carlos Sainz

Trionfa Max Verstappen al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, valevole per la settimana prova del mondiale di Formula 1. L'olandese alla guida della Red Bull, partito dalla pole position, ha così raggiunto il suo quinto successo stagionale precedendo per appena 7 decimi la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc.