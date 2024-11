«Oracle Red Bull Racing annuncia oggi che Adrian Newey lascerà il Red Bull Technology Group nel primo trimestre del 2025. Il genio dell’ingegneria si ritirerà dai compiti di progettazione della Formula 1 per concentrarsi sullo sviluppo finale e sulla consegna della prima hypercar della Red Bull, l’attesissima RB17. Rimarrà coinvolto e impegnato in questo entusiasmante progetto fino alla fine del rapporto di collaborazione». È quanto scrive in una nota la scuderia anglo-austriaca annunciando l'addio del progettista inglese a partire dal primo trimestre del 2025. Una lunga storia di successi con tredici mondiali (sei titoli costruttori e sette piloti con Sebastian Vettel e Max Verstappen), che terminerà molto probabilmente con la vittoria del titolo costruttori e del titolo piloti con l'Olandese Volante Verstappen, che sta dominando la stagione in corso.

Un addio che era nell'aria ormai da qualche settimana a causa delle fibrillazioni createsi all'interno della scuderia dopo le accuse di molestie sessuali verso una dipendente a Horner, assolto dalla squadra dopo una indagine interna. Un addio che avvicina sempre più Newey alla Ferrari, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo l'incontro segreto avvenuto a Londra tra i vertici di Maranello e il progettista inglese. Secondo la "Rosea" Vasseur avrebbe virato verso la Gran Bretagna invece di volare a Miami con la squadra per chiudere l'accordo.

Accordo "fatto" che sembrerebbe confermato dalla nota ufficiale del divorzio dalla Red Bull arrivata nel giorno del trentesimo anniversario della scomparsa di Ayrton Senna sul circuito di Imola il 1° maggio 1994. Una notizia che "sconvolge" il mondo della Formula Uno con l'incontro con il team principal del Cavallino Vasseur a Londra che accelera i tempi. Ora, secondo i ben informati, manca solo l'annuncio ufficiale di Maranello così da far partire la nuova era della Rossa. Un'era griffata Newey-Hamilton!