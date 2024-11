La RedBull domina il quarto appuntamento mondiale sullo storico circuito di Suzuka in Giappone. È il campione del mondo Max Verstappen a tagliare per primo il traguardo nipponico davanti il compagno di scuderia Sergio Perez, il ferrarista Carlos Sainz, quarto l'altro pilota della Rossa Charles Leclerc.

La gara

Pronti via ed è bandiera rossa dopo il semaforo rosso per l'incidente in curva 2 tra Ricciardo e Albon. Procedura rinviata di mezz'ora: piloti ok ma vanno messe a posto le barriere. Si riparte con Verstappen, Perez, Norris e Sainz a ruota, mentre Leclerc scavalca Hamilton che ha montato la gomma dura. Al 22° giro pit stop per tutti tranne Leclerc che non si ferma e cambia strategia.

Il pilota monegasco della Ferrari entra ai box al 26° giro, monta gomma bianca e rientra sesto davanti a Russell. Al 35° è Verstappen ad entrare ai box e perdere la posizione ai danni del compagno Perez, che deve ancora effettuare la sosta. A quindici giri dal termine la classifica racconta di Verstappen in testa davanti a Perez e Leclerc. Lo spagnolo Sainz passa prima Norris e poi il compagno di scuderia Leclerc e si prende il gradino più basso del podio. Finisce con Verstappen che conquista anche il giro più veloce e chiude così un weekend perfetto sulla pista di Suzuka.