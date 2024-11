Doppietta targata Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 d'Australia a Melbourne. A vincere è la Rossa di Carlos Sainz davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc. Terza la McLaren di Lando Norris che ha preceduto l'altra freccia d'argento di Oscar Piastri.

«Una bellissima sensazione, soprattutto per la squadra. Una doppietta che non si vedeva dal 2022, bei ricordi ed è bello rifarlo. Carlos ha fatto un weekend eccezionale al rientro e una gara incredibile. Io ho avuto un po' di difficoltà con il primo set di gomme dure, poi l'ultimo è andato meglio, ma siamo primo e secondo e meglio di così non poteva andare». Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc, secondo alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz, nel Gran Premio d'Australia. «Prendere Carlos? No, è sempre stato molto veloce e ha fatto un lavoro migliore. Sono felicissimo per lui e per la squadra, sono punti davvero molto importanti, più di così non si poteva», ha aggiunto Leclerc.