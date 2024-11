La gara che si disputa sul circuito giapponese dal 1987 (tranne nel 2007 e il 2008 quando si corse sul circuito del Monte Fuji) per la prima volta si svolgerà a primavera e non in autunno

Arriva la conferma ufficiale, il Gran Premio del Giappone di Formula 1 si svolgerà a Suzuka almeno fino al 2029 compreso. Ad annunciarlo gli organizzatori del campionato del mondo. Il contratto che la lega il Circus al mitico circuito giapponese, tra i preferiti dai piloti, in scadenza in questa quest'anno è stato prolungato per altre cinque stagioni.

Per la prima volta nella sua storia, il GP del Giappone, disputato a Suzuka dal 1987 (tranne nel 2007 e 2008 quando si corse sul Circuito del Monte Fuji), si terrà in primavera e non più in autunno. Una scelta della Fia che ha deciso di armonizzare il calendario del campionato del mondo di F1 per ridurne l'impatto ambientale e il round giapponese, il quarto della stagione, sarà quindi organizzato all'inizio di aprile, tra Australia e Cina.