Il pilota inglese della McLaren conquista la prima vittoria in carriera precedendo sul traguardo il campione del mondo della Red Bull. Buona prova per i piloti di Maranello

Spettacolo puro nel Gran Premio degli Usa sul circuito di Miami. Lando Norris (McLaren) ottiene il primo successo in carriera, dopo centodieci gare disputate (e quindici podi), dopo una corsa perfetta. Prima vittoria per il team principal della scuderia inglese, l'italiano Andrea Stella.

Verstappen questa volta non è riuscito, anche per "colpa" della safety car e di una monoposto che non ha consentito al pilota olandese, a superare in pista il rivale della McLaren. Il pilota inglese è stato protagonista di una grande prestazione, dopo una prima parte del weekend dai risultati alterni nella gara sprint e nelle qualifiche, chiudendo sul traguardo statunitense davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari).

Quarto l'altro ferrarista Carlos Sainz che precede Sergio Perez (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes). La formula uno tornerà ora tra due settimane con il Gran Premio dell'Emilia Romagna sul circuito dell'Autodromo "Dino e Enzo Ferrari" a Imola.