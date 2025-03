È Lando Norris (McLaren) a vincere il “folle” Gran Premio di Melbourne in Australia, primo appuntamento stagionale del Mondiale 2025 di Formula uno. Disastro in gara e weekend da dimenticare per la Ferrari che chiude all’ottavo posto con Charles Lecelerc e “solo” decimo Lewis Hamilton.

Il pilota inglese ha preceduto sul traguardo di Melbourne il campione del mondo in carica Max Verstappen (Red Bull). Terzo e quarto posto per la Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Il 18enne pilota italiano, all’esordio in Formula uno, ha chiuso al quarto posto sul traguardo con l'altra Freccia d'argento (dopo una rimonta dalla sedicesima posizione in griglia), ma ha perso una posizione a danno della Alex Albon (Williams) per una penalizzazione di cinque secondi.

Dopo le deludenti qualifiche di sabato arriva il disastro in gara per la Ferrari a Melbourne. La Rossa non trova né ritmo né prestazioni chiudendo all’ottavo posto con Charles Leclerc e al decimo con Lewis Hamilton, alla prima gara al volante del Cavallino in un Gp.