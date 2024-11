Ancora una vittoria per il campione del mondo in carica che precede sul traguardo Norris e Hamilton. Al quinto e sesto posto i piloti di Maranello con Leclerc e Sainz

"Settebello" per Max Verstappen nel Gp di Spagna. Il campione del mondo in carica dopo il duello iniziale con Norris ha conquistato la testa della gara sul circuito spagnolo senza lasciarla, se non durante i pit stop gestisti in maniera perfetta dalla RedBull.

Una gara dominata dall'Olandese Volante, messo in difficoltà solo da Nando Norris (McLaren), che partito dalla prima posizione in griglia, ha chiuso al secondo posto dopo una perfomance di alto livello con sorpassi e un passo importante.

Al terzo posto ha chiuso Lewis Hamilton (Mercedes), che ha preceduto il compagno di scuderia George Russell. Solo quinto Charles Leclerc (Ferrari), che nell'ultima parte di gara ha provato a sorprendere Russell per la quarta posizione senza riuscirci. Sesto Carlos Sainz sull'altra monoposto di Maranello. Chiudono a punti anche Oscar Piastri (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Sergio Perez (RedBull) e Esteban Ocon (Alpine).