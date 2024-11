Max Verstappen fa cinquanta! Il pilota olandese della Red Bull vince anche sul circuito di Austin, in Texas, davanti ad Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren). Solo quarto Carlos Sainz (Ferrari), che precede sul traguardo texano Sergio Perez (Red Bull) e l'altro ferrarista Charles Leclerc.

La cinquantesima vittoria

Sul circuito di Austin, valevole per il Gran Premio degli Stati Uniti, il campione del mondo conquista la cinquantesima vittoria in carriera. Ora l'olandese è a un solo successo da Alain Prost e a due da Sebastian Vettel. Una "marcia trionfale" per il pilota della Red Bull che in questa stagione ha tagliato il traguardo per primo per ben quindici volte, record già raggiunto nel 2022.

La gara

Allo spegnimento dei semafori scatta bene Norris che beffa subito Leclerc e si prende immediatamente la leadership della gara, mentre l'altro ferrarista Sainz passa Hamilton e sale al terzo posto. Guadagna una posizione anche da Verstappen che sale al quinto posto e si lancia all'inseguimento. Nei giri seguenti le Ferrari perdono ritmo e posizioni. Sainz subisce i sorpassi di Hamilton e di Verstappen che in pochi giri agguantano anche Leclerc, che si ritrova quarto.

Norris resta in testa anche dopo il primo pit stop, seguito da Verstappen ed Hamilton. Il pilota olandese al ventottesimo giro compie la rimonta, passa Norris e si porta in testa alla gara. In pochi giri il vantaggio tra la Red Bull e la McLaren si dilata. Il secondo pit-stop non crea stravolgimenti di classifica. Al quarantottesimo giro Hamilton attacca Norris e conquista il secondo posto.

Ferrari, ennesima strategia sbagliata

La beffa alla partenza per Leclerc, il calo di prestazioni che ha minato l'ennesima gara stagionale, ma soprattutto ancora uno sbaglio di strategia dei box per la Ferrari. Questa volta il muretto di Maranello sceglie la strategia di una sola sosta per Leclerc, che alla fine viene sopravanzato anche dal compagno di squadra Sainz e da Perez.