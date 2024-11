Sempre e solo Max Verstappen! Il pilota olandese della RedBull continua ad essere il padrone incontrastato del Circus e sul circuito di Interlagos in Brasile conquista il diciassettesimo successo stagionale su venti gare disputate. Sul podio carioca dietro SuperMax, salgono Lando Norris (McLaren) e Fernando Alonso (Aston Martin).

Ai piedi del podio Sergio Perez (RedBull), protagonista di un appassionante duello nei giri finali proprio con lo spagnolo dell’Aston Martin per il terzo posto. Alla fine il distacco è di soli 53 millesimi. Quinto Lance Stroll (Aston Martin), sesto Carlos Sainz (Ferrari), seguito da Pierre Gasly (Alpine) e ottavo Lewis Hamilton (Mercedes). A punti anche Yuki Tsunoda (AlphaTauri) nono ed Esteban Ocon (Alpine) decimo.

Leclerc a muro nel giro di ricognizione

Ennesima “frittata” stagionale per la Ferrari. “Annus horriblis” per Charles Leclerc che perde la sua Ferrari durante il giro di formazione, probabilmente per un problema tecnico. I danni alla Ferrari costringono il monegasco al ritiro ancora prima del via, che si è sfogato via radio: «Perché sono sempre così sfortunato?».

I grandi numeri di SuperMax

Continua ad aggiornare le statistiche per Max Verstappen che conquista la diciassettesima vittoria stagionale su venti gare disputate, la quinta consecutiva e il diciannovesimo podio stagionale. Numeri “monstre” per l’Olandese Volante della RedBull che conquista la 52 vittoria in carriera, ad un solo successo da Sebastian Vettel, e il suo 96° podio.