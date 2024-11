In un Gran Premio in cui è successo davvero di tutto vince il campione del mondo Max Verstappen. Il pilota olandese della RedBull precede sul traguardo Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes), che ha superato nei giri finali del gran premio il compagno di scuderia Lewis Hamilton. Quinto Oscar Piastri (McLaren), davanti alle due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Ottavo posto per Daniel Ricciardo, chiudono la top ten le due Alpine di Pierre Gasly e Esteban Ocon.

Le Ferrari si ritirano

Weekend canadase "nero" per le Ferrari segnato da vari problemi sin dalle prove libere. Ritiro a metà gara per un problema al motore per Leclerc. A quindici giorni finisce la sua gara ai box anche l'altra Rossa di Sainz dopo un testacoda.