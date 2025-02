Un altro risultato utile per il Catanzaro, il settimo per la precisione. Le Aquile hanno affrontato il Frosinone in trasferta nel 25esimo turno di Serie B, una gara condizionata dalla forte pioggia, equilibrata nel primo tempo dove i padroni di casa trovano il gol con Lusuardi. Poi nella ripresa la formazione calabrese sale in cattedra e pareggia grazie a uno splendido gol di Quagliata. Finale 1 a 1.

Primo tempo

Al 3 padroni di casa subito pericolosi. Sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, Monterisi stacca di testa e indirizza la palla verso lo specchio di porta, ma nei pressi della linea c’è Iemmello che respinge mandando fuori dall’area.

Anche la seconda occasione della partita è per il Frosinone. Al 13’ Kone conclude a incrociare di collo pieno, dai pressi del limite, da posizione defilata sulla destra, ma la sfera esce di poco al lato.

Ma il Catanzaro risponde con Brighenti al 17 che di tacco al volo trova una deviazione vincente su un cross di Pompetti proveniente dalla sinistra, ma Cerofolini riesce in qualche modo a deviare in corner. Due minuti dopo ci prova Iemmello di testa, però in questo caso la sfera lambisce il palo e si perde sul fondo.

Il Frosinone gioca di contropiede con il Catanzaro che fa il gioco. Ma al 32’ l’ex Ambrosino semina il panico sulla sinistra e mette in mezzo dove c’è Lusuardi che colpisce prima di testa impegnando Pigliacelli che respinge, ma la sfera rimane lì e il giocatore dei ciociari non fallisce, di piede, il secondo tentativo. Frosinone 1, Catanzaro 0.

Nel finale della prima creazione di gioco la partita si incattivisce un po’ e le azioni da rete latitano. Dopo un minuto di recupero concesso dal direttore di gara le due squadre rientrano negli spogliatoi. Frosinone-Catanzaro 1 a 0.

Secondo tempo

Il Catanzaro parte alla grandissima. Al primo minuto di gioco della ripresa si contano ben tre cross verso il cuore dell’area di rigore dei ciociari. Sul terzo Iemmello gonfia la rete di testa, ma il 9 giallorosso è in fuorigioco di un niente.

Le Aquile hanno una marcia in più e al 59’ riacciuffano il risultato. Pagano dalla trequarti, da posizione defilata sulla destra, con una sciabolata morbidissima cambia lato, lì c’è Quagliata che di prima intenzione con un tiro preciso a incrociare, mette la palla in buca d’angolo. Un gol di pregevole fattura che vale l’1 a 1.

Catanzaro pericoloso al 69’. Cassandro dalla destra mette dentro una palla a mezz’aria, Pontisso si inserisce e colpisce di prima intenzione senza però trovare lo specchio.

Il Frosinone risponde al 78’. Sugli sviluppi di un corner, dopo una serie di ribattute, la palla arriva Kvernadze che da dentro l’area conclude forte, Pigliacelli è attento e salva il risultato per i suoi.

Nel finale di gara il Catanzaro ci prova con Iemmello, a seguito di un contropiede, che arriva a colpire ma viene intercettato. Non c’è più tempo Frosinone-Catanzaro termina 1 a 1.

Il tabellino

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Bohinen, Monterisi, Lusuardi; Di Chiara, Koutsoupias (31’ st Darboe), Kone, Tsadjout (19’ st Ghedjemis), Oyono A.; Partipilo (19’ st Pecorino), Ambrosino (31’ st Kvernadze). A disp.: Sorrentino, Vural, Begis, Lucioni, Oyono J., Barcella, Cichella, Bracaglia. All.: Greco.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro (30’ st Situm), Pagano, Pompetti, Pontisso (30’ st Ilie), Quagliata; Iemmello, La Mantia (22’ st Pittarello). A disp.: Gelmi, Borrelli, Petriccione, Seck, Maiolo, D’Alessandro, Coulibaly, Corradi, Biasci. All.: Caserta.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

Assistenti arbitrali: Capaldo e Miniutti.

Quarto uomo: Vingo.

Var: Volpi. Avar: Piccinini.

ESPULSO: nessuno.

AMMONITI: Pagano (C), Koutsoupias (F), Ilie (C).