Rende contro Rende. Società e comune restano ai ferri corti sulla questione legata allo stadio “Lorenzon”. Fumata nera sull’accordo per l’affidamento. I tifosi si ribellano.

RENDE (Cs) - Nessuna schiarita tra il Rende squadra ed il Rende amministrazione. Il club biancorsso ed il comune silano restano ai ferri corti. Si è concluso con una fumata nera, infatti, l’incontro che nella serata di ieri avrebbe dovuto portare alla firma del sindaco Manna per l’utilizzo del “Lorenzon” da parte della società del patron Pellicori. Autografo non arrivato e tensione alle stelle. Già nei gironi scorsi il presidente del Rende aveva rimesso nelle mani del primo cittadino il destino della società biancorossa lasciando in apprensione i tifosi rendesi. Supporters che ora si sentono traditi dal Sindaco, il quale lunedì aveva promesso la stipula del nuovo contratto di affidamento dello stadio. Situazione che blocca il mercato in entrata biancorosso. Movimenti invece nella vicina Montalto. Nelle ultime ore la società biancoazzurra si è accaparrata le prestazioni del difensore, ex Vibonese e Taranto, Giuseppe Occhipinti. Il giocatore è già agli ordini di mister Nappi, il quale adesso attende un regalo del presidente Candelieri, in attacco. Tramontata, però, la pista Lachaheb del Savoia. Nessun arrivo ma ancora addii a Reggio Calabria, quartier generale dell’Hinterreggio. Dopo Benincasa, accasatosi al Rende, il club dello stretto perde un altro tassello importante come Marco Puntoriere. L’attaccante si è trasferito al Savoia dell’ex allenatore biancoazzurro, Antonio Venuto.