Chiusa in archivio anche la quinta giornata del campionato di Promozione girone A che sostanzialmente riserva poche sorprese rispetto ai pronostici. Nello scontro tra Altomonte RC e DB Rossoblù Luzzi ne esce una gara bella, intensa e in bilico sino alla fine dei 99 minuti disputati, recuperi compresi. Vince la DB Rossoblù che, dopo essere stata rimontata dall’iniziale vantaggio, piazza il colpo del ko a 15 minuti dalla fine. Se dall’una e dall’altra parte si attendevano i bomber, tutti con certificato di garanzia, questi hanno risposto “presente” hanno iscritto il proprio nome nel cartellino dei marcatori Foderaro, 3 reti in campionato, Caruso, 6° centro, e Percia Montani, 4° timbro in questo scorcio di campionato.

Il Trebisacce sbanca il campo della Soccer Montalto, un 3 a 0 secco che non ammette repliche e che dice che i giallorossi saranno protagonisti in campionato. Sugli scudi il giovane Furiato che delizia i palati fini di grandi e piccini con giocate e conclusioni che strappano applausi. Con la doppietta che spiana la strada che gli consente di toccare quota 4 nella classifica dei bomber, Furiato rappresenta il talento forse più emergente tra i giovani under calabresi. Al Soccer Montalto tocca solo applaudire gli avversari e iniziare a considerare la classifica deficitaria e le tante reti subite in campionato, seconda peggior difesa con le 13 realizzazioni subite.

L’AEK Crotone rimanda a casa il VE Rende per 3 reti a 1. Potendo ancora vantare l’imbattibilità in campionato, in terza posizione con 11 punti, i pitagorici si piazzano alle spalle delle battistrada lontane solo 2 punti. Il VE Rende alla terza sconfitta in campionato e con solo 2 pareggi occupa una posizione, la penultima, che inizia ad essere preoccupante. La classifica in basso è corta, tutti gli altri a distanza ravvicinata ma bisogna iniziare a fare punti.

In ascesa il percorso del Cassano Sybaris che batte a domicilio un’Amantea con un rotondo 3 a zero scavalcando gli avversari in classifica portandosi a 6 punti. Dopo diversi tentennamenti, gli jonici sembrano aver trovato il bandolo della matassa con reti e prestazione. L’Amantea non è sceso in campo, almeno mentalmente, dominato dall’inizio alla fine anche quando si è trovato in superiorità numerica, poi ristabilita per l’espulsione di un proprio giocatore. Al termine, contrariati, dalla tribuna sono arrivate anche timide contestazioni per squadra e società.

Lo Scalea non riesce ad uscire dal tunnel, perde ancora questa volta contro il Mesoraca. Con un preoccupante 0 in classifica, gli scaleoti sono attualmente piazzati all’ultimo posto in classifica, il dato che balza agli occhi che in relazione alle reti, all’unica realizzata ne sono state incassate 14. La bontà tecnica del Mesoraca non era da certificare in questa occasione, il 2 a 0 esalta le qualità degli interpreti che, come nell’occasione specifica, esalta Martins da Silva autore di una rete capolavoro.

Il PLM Morrone vince di misura per 3 a 2 contro il Malvito e vola a 10 punti. Ringraziando il difensore Orientale per l’autorete e poi ancora in rete con Galeano e Prete consente al PLM Morrone di gestire a iacimento la gara, almeno fino a 5 dalla fine, complici distrazione e stanchezza. Ne approfitta il Malvito che tenta l’impresa e nel giro di 4 minuti segna due 2 reti, entrambi da Orientale, questa volta nella giusta direzione. Reazione tardiva che consegna ai gialloverdi la quarta sconfitta fermi ai 3 punti della domenica precedente.

Lo Juvenilia blocca sul pari (1-1) il Sersale, al terzo nulla di fatto consecutivo. Se per i rossoblù il punto è prezioso che gli consente di stare fuori dalla zona rossa, lo stesso non si può dire per i giallorossi. Tre pareggi consecutivi con 5 reti fatte e altrettanto subite non possono far gioire il Sersale che ha vinto una sola volta (seconda giornata, 1-0 in casa contro il VE Rende) e pareggiato le altre 4 su 5 disputate. La pariggite acuta può essere curata, gli uomini e i mezzi ci sono.

Il Cotronei, con un 3 a 0, fa crollare il castelletto del Campora e si scrolla di dosso la brutta sconfitta di 7 giorni prima. Una incoraggiante partenza dice che il Cotronei, ora a 9 punti con 7 reti fatte e curiosamente pareggiate da quelle subite, potrebbe essere tra le sorprese del torneo. Giornata NO per gli uomini di mister Aceto, arrivati come miglior difesa del torneo con una sola rete subite, escono dal confronto ridimensionati quantomeno nella bontà difensiva. I 5 punti sinora ottenuti lo tengono lontano da problemi, ma non bisogna distrarsi.

La Top3 di LaC Sport

Al primo posto, per la quinta giornata, l’attaccante Luigi Furiato del Trebisacce. Un under classe 2005 capace di ricavarsi un posto in pianta stabile nel proprio club e nella rappresentativa regionale di categoria. E se gli avversari applaudono le giocate e la rete capolavoro (doppietta nell’ulta gara), allora il talento non può essere disconosciuto.

Secondo posto, questa settimana il difensore Martins da Silva "Pedrinho" del Mesoraca. Arrivato dal VE Rende quasi a ridosso della chiusura del mercato, ha assicurato rapidità e intelligenza nella fase difensiva, oltre a qualità balistiche in quella offensiva, in vetrina proprio nella quinta giornata, con un assist per Colosimo e in occasione della personale marcatura per il definitivo 2 a 0.

Piazzamento diverso per la terza posizione. Questa settimana menzione speciale per Gigi Carnevale, tecnico della DB Rossoblù Luzzi. Con una squadra ricca di qualità tecniche, ha saputo trasmettere l’umiltà e il rispetto dell’avversario. L’ultima gara contro l’Altomonte RC ne è la prova, prestazione di attesa e contestualmente concretezza nel finalizzare, in sintesi spazzare la palla quando