In attesa dell'esordio nel massimo campionato, la formazione pitagorica supera il Cataforio ed il Catanzaro nel torneo organizzato a Vibo Valentia

VIBO VALENTIA - Prima uscita stagionale, anche se non ufficiale, e primo trofeo in bacheca per la matricola di A-1 Fabrizio- Corigliano C5. I ragazzi di coach Ceppi, nelle ultime ore, sono stati impegnati nel “1° Trofeo Vecchio Amaro del Capo" in quel di Vibo Valentia. Al pala “Pace”, De Luca è compagni hanno superato 4 a 0 i il Cataforio, squadra del girone F di serie B, e 3 a 2 il Catanzaro, club di girone B di serie A2. Senza i due neo calettasti Del Pizzo e Arteiro, in arrivo a Corigliano nei prossimi giorni, i bianconeri jonici hanno vinto nella prima gara del triangolare contro i reggini in virtù delle marcature di dell’altra new- entry Leandrinho, edel riconfermato Urio e dei veterani De Luca e Schiavelli. Più equilibrato e gagliardo il duello contro il Catanzaro: giallorossi in vantaggio con Gomes e areggiano dei coriglianesi con capitan Schiavelli. Catanzaresi nuovamente avanti con Pereira e nuovo pareggio con un autogol di Iozzino sul tentativo di anticipare Dentini. Fabrizio- Corigliano che dopo la prima fase di preparazione ben si è distinta in questi primi test amichevoli. Mister Ceppi resta in attesa di avere il roster al completo, dopo l’arrivo degli ultimi due acquisti, senza contare sulla possibilità di rimpiazzare il partente Bertoni con un nuovo caletti sta di spessore. L’intenso programma di preparazione, frattanto, procede spedito e giorno 13 settembre in scaletta anche la seconda uscita contro il Kroton, compagine calabrese del girone F di serie B al pari di altri team calabresi. Sull’aspetto dirigenziale, patron Olivieri e il presidente Santella in sinergia con il ds Forace proseguono incessanti i lavori anche su tutti gli altri aspetti da focalizzare e ufficializzare tra partnership e altre situazioni. (ab)