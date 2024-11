Tutto pronto per l'inizio della stagione del calcio a 5 italiano e in casa Polistena ci si prepara all'esordio nella massima serie (la geografia del campionato nell'immagine a sinistra), dopo la vittoria dei play off di A2 nella scorsa stagione. I reggini nella prima giornata del torneo, in programma domenica 9 ottobre alle 15.30, ospiteranno al Pala-Botteghelle di Reggio Calabria, i campani della Feldi Eboli. Un match storico per i bianconeri che vorranno iniziare la stagione 2021-2022 con il piglio giusto.

Le calabresi in serie A2

Molta più Calabria nel torneo di A2: sono infatti 4 le calabresi ai nastri di partenza. Alla prima giornata già il primo derby, si affronteranno infatti i neo promossi giallorossi del Catanzaro contro il Bovalino. Match tra le mura amiche invece per la Pirossigeno Città di Cosenza che ospiterà i pugliesi del Capurso.

La società rossoblù, alla sua seconda partecipazione in A2, cercherà di confermarsi anche in questa stagione, dopo gli ottimi risultati dello scorso campionato. Partita in casa anche per i reggini della Polisportiva Futura: al Polivalente di Lazzaro arriveranno i siciliani del Città di Melilli.

Prima giornata Serie A

Ciampino Aniene - Meta Catania

Cormar Polistena - Feld Eboli

Futsal Pescara - Todis Lido di Ostia

Italservice Pesaro - Napoli

L84 - Matera

Syn-Bios Petrarca - Came Dosson

Real San Giuseppe - Manfredonia

Sandro Abate - Olimpus Roma

Prima giornata Serie A2

Atletico Cassano - Aquli Molfetta

Orsa Bernalda - Piazza Armerina

Giovinazzo - Arcobaleno Ispica

Catanzaro - Bovalino

Pirossigeno Cosenza - Bulldog Capurso

Polisportiva Futura - Città di Melilli