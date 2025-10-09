La squadra di Juninho riscatta il passo falso con il Benevento imponendosi con personalità sul campo biancoceleste. Decisivi Savio e Scigliano
Primi, storici tre punti per il Soverato Futsal nel campionato di Serie A2 Élite. La formazione calabrese conquista la sua prima vittoria assoluta nella categoria superando 4-2 la Lazio, nel recupero della prima giornata del girone B, disputato al PalaTorrino di Roma. Un successo di carattere e personalità, che arriva dopo il ko interno contro il Benevento e che rilancia i biancorossi in vista del prossimo impegno casalingo contro il Cus Molise.
L’avvio è in salita per gli uomini di Juninho: dopo pochi minuti, i padroni di casa passano in vantaggio con una conclusione potente di Da Silva dalla distanza. Ma il Soverato reagisce con decisione, prendendo campo e fiducia. Al 10’, Gallinica ci prova da fuori, Savio si inserisce sulla traiettoria e ribadisce in rete l’1-1. L’inerzia del match cambia: i calabresi spingono e, otto minuti dopo, trovano il sorpasso ancora con Savio, bravo a concretizzare una doppia occasione nata da un suo stesso tiro respinto da Fionchetti.
Si va così al riposo sul 2-1 per gli ospiti. Nella ripresa, il copione resta simile: la Lazio prova a reagire, ma trova davanti a sé un Scerbo in grande serata. Al 28’, su schema da calcio piazzato, Gallinica serve Scigliano che firma il 3-1. L’espulsione di Monterosso per fallo di mano complica la gestione del vantaggio, ma il rigore di Nardacchione viene neutralizzato ancora da Scerbo. I biancocelesti insistono e accorciano le distanze con Chilelli, ma nel finale Scigliano approfitta di un errore in costruzione e chiude i conti sul 4-2.