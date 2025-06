La stagione non è ancora conclusa per la squadra tirrenica, che affronterà la finalissima contro il Barletta per accedere in Serie B. Il co-presidente Luca La Valle invita tutta la città al pieno coinvolgimento intorno ai calcettisti

Sta diventando una missione quasi epica per il Cetraro ottenere il salto di categoria in Serie B. Giocare la prossima stagione nell’interregionale è un sogno concreto, meritato per quanto fatto sinora e per un’annata calcistica allungata all’inverosimile.

Cetraro ha evitato i playoff regionali, grazie alle distanze infinite con le altre eventuali pretendenti calabresi degli spareggi, si è rituffata nell’agone sportivo dopo quasi un mese e mezzo superando in due match il Viagrande. L’ultima gara contro i siciliani ha confermato tanti aspetti: il pubblico è sempre in festa, i gol non mancano, la squadra non ha accumulato ruggine.

Non era facile del resto mantenere la barra dritta per la squadra di Cipolla, ma la concentrazione è tale da mantenere tutti concentrati. Lo conferma il co-presidente Luca La Valle, che ha riepilogato un po’ le sensazioni dell’ambiente in vista del match d’andata di sabato contro la Grimal Barletta: «L’attesa è tanta, contro i pugliesi sarà una di quelle partite che daranno emozioni. Sono sicuro che sia i nostri ragazzi nonché il nostro pubblico si faranno trovare pronti. Non vediamo l'ora di giocarla questa sfida, riconoscendo come affronteremo comunque un’ottima squadra».

La formazione della Duelle Cetraro

Arrivati a una doppia finalissima ogni dettaglio farà la differenza, Cetraro è ripartita con slancio: «Vero è che abbiamo avuto quarantacinque giorni di stop nelle gambe, ma i ragazzi hanno dimostrato il loro talento nonché la loro professionalità, l’atteggiamento è stato quello giusto mostrando concentrazione e impegno. Abbiamo una società che ha una grande unione, questo è un altro aspetto da rimarcare».

Propositi positivi e ora non resta che far rullare il pallone sul parquet al Pala Giordanelli di Cetraro sabato: «I nostri tifosi sono sempre più presenti e affiatati, la città di Cetraro merita questa vittoria. L’emozione più grande è vedere il palazzetto sempre più pieno di ragazzi che credono nel nostro progetto calcistico, nella nostra – speriamo prossima – promozione in Serie B».