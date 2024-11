Quarto turno con conferme di peso per la neopromossa reggina che ha sconfitto Casali del Manco, ma anche per la capolista e per il Polistena, decisivo negli ultimi secondi. Nel massimo torneo regionale invece domina la Duelle e prende il largo

La Serie B di futsal sta regalando precise indicazioni per le squadre calabresi arrivate alla quarta giornata, partendo da una sempre più convincente Nausicaa nel girone G. La squadra reggina, da neopromossa, ha già preso piena coscienza del campionato e lo ha fatto vincendo in scioltezza il derby contro Casali del Manco per 10-2. La cooperativa del gol continua in maniera più che convincente, le posizioni di alta classifica (nove sono i punti conquistati in quattro gare) danno così un ulteriore carica. Casali, invece, è al terzo ko di fila, il secondo in un derby per altro.

Le attenzioni poi erano riversate anche per Soverato-Aradeo: 2-1 finale con l’importante doppietta di Ecclestini. La gara è stata tiratissima per la squadra di Rinaldi che hanno avuto la giusta resistenza contro un avversario davvero temibile: la sofferenza finale, però, è un ulteriore esame superato da una squadra che è in testa con dieci punti in classifica.

Nel girone H, c’è da registrare un match molto combattuto tra Polistena e Barcellona PG, terminato sul 7-5 per i padroni di casa: a fare la differenza, in questo caso, sono proprio gli ultimi trenta secondi di gioco con l’uno-due finale a sancire una meritata vittoria.

Scendendo di un gradino, la Serie C1 registra intanto la prima vittoria del Rovito, che batte la Cariatese per 7-3: era solo questione di tempo per la BFB per sbloccarsi in classifica. Cosa non riuscita ancora al Mirto con un punto in classifica e uno 0-4 interno subito dalla sempre valida Gallinese. Più spettacolo a Cittanova, i reggini si impongono per 5-4 contro il Catanzaro in una gara dalle mille palpitazioni. Affermazione poi di peso per la Nuova Fabrizio, che era in credito con la fortuna in questo inizio di campionato. Registrando qualche infortunio di troppo nelle scorse settimane, la squadra di Corigliano ha avuto almeno ieri una giornata di gloria, il 5-3 sul campo della Reghion testimonia la resilienza del gruppo jonico. Il quinto turno ha avuto il suo meglio proprio con le ultime gare giocate nel tardo pomeriggio partendo dalla roboante vittoria del Cetraro sul Città di Fiore per 8-1. Al Pala Giordanelli continua il momento d’oro della capolista, che tiene a distanza la Gallinese e allunga sull’Icierre Lamezia, sconfitto in casa dalla Farmacia Arturi per 2-1.