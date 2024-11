Nella massima categoria sabato si gioca la seconda giornata: i rossoblù riceveranno la visita dei giallorossi. Nel secondo livello nazionale domani i reggini (primi nel girone B) ospiteranno il Mascalucia. In A2 impegni in trasferta per Lamezia e Acri, tra le mura amiche il Soverato

Sabato prossimo le squadre calabresi di calcio a cinque di Serie A torneranno sul parquet per i rispettivi campionati. Nel torneo di Serie A1 si gioca la seconda giornata. Per la Pirossigeno Cosenza, impegno casalingo (il primo della stagione) contro la Roma 1927 Futsal. I rossoblù di coach Leo Tuoto sono chiamati a riscattare il 6-0 rimediato in trasferta, nel primo turno, contro il Napoli. I giallorossi si presenteranno al "PalaCosentia" invece reduci dal 5-3 rifilato all’Italservice Pesaro.

In Serie A2 Élite, la Polisportiva Futura ospiterà domani, venerdì 25 ottobre, i siciliani del Mascalucia. La squadra reggina dopo due giornate guida la classifica del girone B a punteggio pieno dopo le vittorie

In Serie A2 sabato si gioca la terza giornata. Impegno in Puglia per l’Ecosistem Lamezia contro il Sammichele. I lametini guidano il girone D a punteggio pieno insieme al Canicattì, e cercheranno dunque il tris per continuare la marcia in vetta. Dopo aver vinto proprio in casa del Sammichele, conquistando così la prima storica vittoria nel torneo di A2, il Soverato riceve la visita dei siciliani del Gear Piazza Armerina. Impegno in Sicilia invece per i cosentini del Città di Acri. La squadra allenata da Alessandro Basile è ancora ferma a 0 punti in classifica dopo le sconfitte contro Castellana e Canicattì. Per i rossoneri, sabato arriva la sfida in casa del Messina, reduce dalla sconfitta per 8-1 contro il Futsal Bitonto.