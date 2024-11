Un sabato vibrante per gli appassionati di futsal che un po’ in tutta la regione hanno trovato un bel divertimento sportivo ad accoglierli.

La terza giornata nel girone G ha come protagonista assoluta la Blingink Soverato, che è riuscita a strappare il primo derby della stagione. La vittoria esterna contro il Casali del Manco per 5-3 conferma l’ottimo momento per il gruppo di coach Rinaldi, che è riuscito in poche settimane a trovare già una quadratura concreta. Piovesan è stato il mattatore della sfida in salsa calabra con una quaterna (undici gol nelle ultime due gare per lui), Casali del Manco al secondo ko di fila ma battagliero sino all’ultimo pallone. Soverato ora comanda il gruppo insieme alla Diaz con sette punti, segue a una sola distanza la Nausicaa Rc, che sbanca il palazzetto di Noci. Per il gruppo reggino arriva un 7-1 importante, la prima vittoria esterna carica ulteriormente i tifosi anche dopo aver visto l’ultimo acquisto Zurlo (un lusso per la categoria) andare in rete all’esordio.

Nel girone H, nulla da fare per il Polistena sul campo della Mistral Palermo, che si impone per 5-1. Non porta fortuna evidentemente il capoluogo siciliano alla squadra reggina: due trasferte in Sicilia per il gruppo e due ko, che non dovranno però inficiare il lavoro svolto in questi giorni.

La Serie C1, invece, è ricca di pareggi. Nella quarta giornata il segno X è predominante, vincono solamente due squadre e lo fanno entrambe in trasferta. La Duelle Cetraro dilaga e lo fa con una prestazione davvero maiuscola: 9-1 sul parquet del Catanzaro, e primato in solitaria con l’en plein da 12 punti in classifica. Molto più combattuta la vittoria del Cittanova, 4-3 al Domanico Sport

fuori casa mentre quello che era considerato il big match tra Nuova Fabrizio e Icierre Lamezia si chiude sul 2-2. Ai lametini il punto non dispiace, considerando qualche assenza, mente la squadra jonica sa di dover recuperare terreno in classifica. Piace la tenacia di Rovito (1-1 a Reggio Calabria) e del Mirto (3-3 contro il Città di Fiore), che conquistano il primo punto di stagione contro due avversari di tutto rispetto. Termina poi 4-4 la contesa tra Cariatese e Reghion.