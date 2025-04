Il massimo campionato regionale non ha avuto scossoni in graduatoria dopo la ripetizione del match tra Cariatese e Nuova Fabrizio con la vittoria interna per 3-2 che fa rimanere intatte le distanze e prepara tutti in vista del gran finale

La gara più attesa in zona salvezza non ha dato scossoni alla classifica, e ha confermato quindi le attuali gerarchie. Valeva tanto per la permanenza in categoria la ripetizione del match tra Cariatese e Nuova Fabrizio terminato 3-2, con lo stesso punteggio di quello che stato mandato agli archivi prima della decisione del Giudice sportivo di far ripetere l’incontro.

Arrivati all’ultimo turno della fase regolare, prima della coda playoff e playout per i tornei regionali e non, proprio la squadra ionica avrà le maggiori attenzioni addosso nelle partite che si giocheranno sabato. Il gruppo della Nuova Fabrizio dovrà cercare di strappare punti vitali per il mantenimento della categoria sul campo della Gallinese, prima in classifica. I reggini hanno il margine di due punti sulla Duelle Cetraro e, in caso di vittoria interna, festeggeranno la promozione in Serie B e la relativa festa dei tifosi locali.

Lo stesso Cetraro dovrà solo pensare a vincere e sperare in buone notizie dall’altro campo interessato, l’impegno interno sarà agevole contro il Reggio Calabria, quarto in campionato e senza più obiettivi da chiedere alla stagione. Senza playoff regionali (la seconda andrà direttamente a quelli nazionali, considerando le distanze di classifica) il Lamezia chiuderà da terza classificata e si congederà dai tifosi col match interno contro la Reghion.

Tanti sono i confronti da brivido in zona salvezza, considerando come le Pantere Nere Catanzaro, a riposo sabato, sono già aritmeticamente nella griglia playout, mentre il Rovito è retrocesso con un turno d’anticipo ma non renderà di certo la vita facile al Cittanova.

La Città di Fiore invece ospiterà in casa la Farmacia Arturi, quinta in campionato: i silani, dopo un girone di ritorno davvero complicato, hanno una chance interna per tentare di acciuffare la salvezza all’ultimo turno, ma gli incroci di classifica potrebbero non essere così favorevoli. Infine, la gara che più di tutte sarà probabilmente accesa: Mirto-Cariatese garantirà tensioni ed emozioni, i padroni di casa sono reduci da un incredibile rimonta nelle parti basse, gli ospiti sono carichi e di certo non vorranno concludere la fase regolare al penultimo posto.