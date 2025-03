I campionati interregionali riprendono il loro cammino dopo la pausa, ci saranno scontri importantissimi per i team calabresi e la Blingink avrà in mano un primo jolly per la promozione. In Serie C1 ormai è volata a due in testa tra Gallinese e Cetraro

Giorni di attesa, di speranza e… di preparativi festivi già probabilmente in corso, per celebrare in eventuale anticipo la promozione. Nella penultima giornata in Serie B è arrivata la gara di tutte le gare per la Blingink Soverato, che potrà avere un match point importante, il primo da sfruttare proprio davanti al proprio pubblico.

Di certo, i precedenti stagionali non devono lasciare condurre a un più sfrenato ottimismo, Nausicaa ha già eliminato la capolista in Coppa Italia e nell’ultimo turno prima della pausa ha dimostrato di non fare sconti a nessuno. Sarà di certo una sfida giocata sui nervi e sul massimo equilibrio, anticipata così dall’andreolese Fabrizio Patamia: «La vittoria sulla Diaz ci ha risollevato il morale e ha riportato un po’ di tranquillità. Domani ci sarà sicuramente una bella partita tra due squadre forti che già nei due precedenti incontri hanno dato spettacolo. Noi vogliamo tenerci il nostro terzo posto e non faremo sconti a nessuno».

Sempre nel girone G, in zona salvezza missione importante per il Casali del Manco, che dovrà giocare sul terreno dell’Alta. La permanenza diretta in categoria, senza passare per i playout, resta però complicata: le avversarie dei presilani giocheranno, nei prossimi due match, contro il Noci ultimo a zero (quindi con vittoria scontata), poi il Casali affronterà il Ferrandina nello scontro diretto. Nel girone H, il Polistena già salvo sarà di scena contro la primatista Marsala.

In Serie C1 non sono mancate le polemiche in settimana, l’Icierre Lamezia ha protestato per i torti arbitrali subiti e sarà di scena a Cittanova nel 24° turno del torneo. In testa, però, si concentra il meglio, la Gallinese sarà chiamata agli ultimi sforzi per confermare il primato e lo farà intanto ospitando il Reggio Calabria, quarto in classifica e dalla difesa di ferro.

La Duelle Cetraro, a sua volta, tornerà sul palazzetto casalingo e ospiterà una Reghion che ha perso sia contro la prima e l’ultima del torneo negli ultimi match. Il pepe sta comunque anche nella coda, rimanere in categoria non è così scontato con tante squadre distanziate da pochi punti. Gli scontri diretti non mancano, il Città di Fiore chiederà spazio alla Cariatese, i silani nel girone di ritorno non sono di certo soddisfatti dei risultati raggiunti. Duelli con tanta tensione agonistica tra Nuova Fabrizio e Catanzaro nonché Rovito e Mirto, che impegnerà le due squadre ultime in classifica ma che potrebbero addirittura salvarsi direttamente trovando un buon slancio finale. Nonostante la vittoria di una settimana fa, è arrivato un colpo di scena importante col Mirto che si separa dal suo tecnico Eugenio Loria: «Ho preso questa decisione dopo una lunga e attenta riflessione – ha commentato il coach -, a seguito di un sereno confronto con la società abbiamo capito di avere idee diverse sulla situazione attuale della squadra. È stata una decisione abbastanza sofferta perché sono molto legato a questa società e a questi colori, ma preferisco farmi da parte anche per dare una scossa a questo gruppo visti gli imminenti impegni che ci saranno, decisivi per la permanenza in C1».