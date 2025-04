La squadra ionica dovrà lottare per i playout in Serie C1 in una stagione davvero complicata. Il ritorno del tecnico ex Soverato ha ridato nuove motivazioni al gruppo, che dovrà comunque ottenere la permanenza in categoria

Gli esperti di calcio a cinque si aspettavano ben altro campionato dalla Nuova Fabrizio. Il team di Corigliano era partito con ben altre ambizioni, ma una serie incredibile di infortuni, sconfitte e complicanze lungo il percorso hanno reso il torneo di Serie C1 davvero complicato. Terminata la fase regolare, il gruppo dovrà ora prepararsi per i playout, spareggi che di certo non sono il massimo per i tifosi. Bisognerà ancora soffrire sul parquet, di ciò ne è consapevole anche il tecnico Paolo Carnuccio.

Il trainer ha (ri)preso in mano la Nuova Fabrizio facendola calare in una nuova dimensione, ovvero ha avuto la capacità saper soffrire e ottenere il massimo in campo, pur nelle tante difficoltà: «Sono arrivato a dicembre, abbiamo avuto un impatto positivo e devo ringraziare i ragazzi che già conoscevo. C’era la prosecuzione di un rapporto con ottimi risultati, poi da gennaio in poi abbiamo avuto una serie infinita di difficoltà con tanti ko fisici, il lavoro ha avuto delle discontinuità. Ora dobbiamo avere pazienza, per salvare la stagione abbiamo bisogno di ciò e di tanta concentrazione. Sicuramente ci faremo trovare pronti, non sarà semplice perché affronteremo prove impegnative ma stiamo lavorando».

I playout vedranno la Nuova Fabrizio impegnata contro le Pantere Nere Catanzaro, servirà l’apporto del pubblico: «Sappiamo bene ciò, quando giochiamo fuori casa ci accorgiamo del fattore campo, abbiamo visto palazzetti pieni che sostenevano la squadra interna. È un’arma importante quella della tifoseria, per darci stimolo ed entusiasmo. Il pubblico diventa la molla per ripartire nelle nostre difficoltà, le persone che ci stimano devono starci vicine: in questa stagione abbiamo sofferto tanto, vogliamo regalarci delle soddisfazioni sul finale».

Il tecnico ha ammesso come le difficoltà forse siano state maggiori dei rimpianti per non aver centrato la salvezza diretta: «Abbiamo messo tutto alle spalle, siamo solo concentrati su questo playout. Credo non basterebbero cinquanta pagine per scrivere quello che ci è capitato da metà gennaio a ora…».

Ripartire è l’imperativo, la Nuova Fabrizio e Carnuccio guardano in un’unica direzione. Per il futuro: «Sino al 30 giugno ho un contratto con la società che non finirò mai di ringraziare perché quest’anno mi è stata vicina nei momenti di grandi difficoltà, poi utilizzerò il periodo estivo per proseguire il mio percorso di formazione, se avrò la possibilità quest’anno me ne andrò anche in Spagna a seguire i coach iberici per migliorare le mie conoscenze ed essere preparato e pronto, avendo idee e dinamiche nuove e moderne nel futsal».