I reggini hanno vinto il torneo di Serie C1 regionale conquistando così l’accesso nel successivo campionato interregionale. Il Cetraro disputerà i playoff nazionale, in zona calda salvezza diretta del Mirto e play out definiti ufficialmente

L’ultimo turno in Serie C1 è stato giocato al massimo un po’ su tutti i parquet, chiaramente le maggiori attenzioni erano da riversare sulla lotta al vertice. Due sono stati i punti di distanza a separare le squadre che hanno dominato il campionato e anche nella sfida finale della fase regolare il ruolino di marcia è stato eccellente.

A festeggiare la vittoria del campionato è la Gallinese, squadra che non ha nascosto le sue ambizioni sin dall’inizio della stagione. La compagine allenata da Venanzi ha conquistato la promozione in Serie B con l’ultima gara, giocata davanti al pubblico amico, a chiudere i giochi. Il 3-1 contro la Nuova Fabrizio archivia una stagione importantissima, la Gallinese ha conquistato 66 punti, frutto di 21 vittorie, tre pareggi, col secondo migliore attacco ma soprattutto la miglior difesa: un dato quasi in controtendenza, se vogliamo, rispetto agli standard.

Medaglia d’onore al Cetraro, che ha vinto la Coppa Calabria ma andrà a giocare i playoff nazionali con la consapevolezza di poter presto raggiungere i reggini. La pausa lunga, che maturerà tra le festività pasquali nonché l’evitare gli ostacoli regionali nella seconda fase, dovrà essere gestita al massimo. La Duelle si è provvisoriamente congedata col 7-3 conquistato contro Reggio Calabria. 64 punti non sono bastati per il salto diretto in categoria, solo per evitare la coda playoff alle altre squadre come l’Icierre Lamezia. Questi ultimi hanno chiuso con un ko 5-10 contro la Reghion, a parziale consolazione c’è il titolo da capocannoniere conquistato da bomber Villella.

Le altre gare valevano per la salvezza, conquistata dal Cittanova con l’8-3 contro il retrocesso Rovito, ma è da ricordare la missione del Mirto, compiuta con un grandissimo finale di stagione. Il 2-1 maturato contro la Cariatese fa esultare i ragazzi di Crosia, mentre ai silani della Città di Fiore non è riuscita la missione di evitare i playout, nonostante il 7-5 contro la Farmacia Arturi.

Proprio la coda per non retrocedere in Serie C2 sarà un argomento che terrà col fiato sospeso gli appassionati. Città di Fiore-Cariatese e Nuova Fabrizio-Pantere Nere Catanzaro saranno gli scontri diretti da non perdere prossimamente.