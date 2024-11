Il sabato pone delle sfide importanti sia per le formazioni impegnate nei campionati interregionali sia per quelle che lottano nel massimo torneo calabrese. Ecco il programma

Un nuovo turno di campionato porrà l’interesse sulle squadre di futsal calabrese, ponendo l’attenzione in primis sulla Serie B interregionale giunta alla sua quarta giornata. Le compagini regionali si stanno ben difendendo, il livello medio-alto non spaventa di certo le società, pronte anche a qualche ulteriore investimento nel prossimo futuro.

Serie B

La squadra più in forma nel girone G sembra essere la Blingking Soverato, che ospiterà l’Aradeo nel big match. A sette punti la squadra allenata da Rinaldi comanda la classifica e affronterà un’altra compagine partita benissimo con due vittorie in due gare. Soverato si aggrapperà alla passione del pubblico e ai gol di Piovesan, che vede la porta come non mai: 11 delle 18 marcature in Serie B portano la sua firma. Diversa la musica per il derby, che vedrà contrapporsi due squadre dagli umori opposti. Nausicaa Rc-Casali del Manco sarà una partita aperta a ogni tipo di pronostico. I reggini stanno prendendo confidenza con la categoria, l’arrivo di Zurlo ha aumentato decisamente il pacchetto offensivo a disposizione. La compagine bruzia, invece, è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima maturata proprio nell’altro derby contro Soverato.

Nel girone H invece il Polistena, come sempre, dovrà affrontare compagini sicule che non molleranno sino all’ultimo pallone. Tre punti in tre gare per i reggini e nuovo impegno di campionato sabato contro il Barcellona PG in casa: riprendere la marcia contro un avversario alla portata sarà l’obiettivo prefissato dall’ambiente.

Serie C1

Quinto turno, invece, nel girone unico di Serie C1. Da osservare attentamente quanto accadrà, ci saranno squadre che vorranno continuare la loro marcia in campionato da leader. Come nel caso della Duelle Cetraro, spesso straripante anche in Coppa e pronta all’impegno contro il Città di Fiore. Insegue il Lamezia, che ha pareggiato a Corigliano nell’ultimo turno, e ospiterà la Domanico Sport, cercando di tenersi in scia. La Gallinese, terza in classifica, testerà la fame di rivalsa del Mirto in trasferta, il Rovito cercherà la prima vittoria nel torneo contro una Cariatese per nulla arrendevole. Nella giornata dove riposa Reggio Calabria, l’obiettivo del Cittanova sarà di battere a domicilio Catanzaro e restare in zona playoff, mentre Reghion-Nuova Fabrizio vivrà sull’alta intensità.