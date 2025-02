Il turno post san Valentino regalerà affetto tra tifosi e calcettisti, ma non di certo amore profuso una volta messo il pallone a terra. La sedicesima giornata di Serie B nel girone G vedrà protagonista la Blingink Soverato, una squadra ora attesa a un grande slancio in campionato. Eliminata dalla Coppa Italia proprio nel derby contro Nausicaa, il team di Rinaldi affronterà l’Alta C5, una compagine da non sottovalutare e abituata a sgambettare le grandi del torneo. Allo stesso tempo, gli andreolesi, che sono distanti quattro punti dal primato, vorranno restare ancorati sempre più alla zona playoff, ospitando in questo caso domani alle 16 i pugliesi dell’Aradeo.

Servirà più ossigeno e maggiore determinazione al Casali del Manco impegnato a Bernalda, dimenticando anche la goleada subita proprio in Coppa a Ruvo contro la Diaz. Spostandoci nell’altro girone, occasione d’oro per il Polistena contro l’Alcamo: affronterà una squadra ultima in classifica con tre punti conquistati e altrettanti vorranno conquistarne i rossoverdi per riprendere animo nel torneo.

La Serie C registra il suo 18° turno per un altro sabato da vivere intensamente un po’ in ogni angolo regionale. Tornerà in campo la Gallinese, dopo la pausa e la perdita momentanea del primo posto: avversario di turno, in terra reggina, sarà il Mirto, squadra ancora in lotta per la salvezza. La Duelle Cetraro, dopo le soddisfazioni maturate in Coppa Italia, avrà l’impegno in casa del Città di Fiore. In terra silana, i tirrenici vorranno fare bottino pieno contro un team che, di certo, non vive un grandissimo momento di forma. Resterà sempre da monitorare la Icierre Lamezia, terza e con la missione di far prolungare il campionato almeno sino ai playoff: avversario odierno sarà la Farmacia Arturi in trasferta. Col riposo di Reggio Calabria, gli altri tre match si concentreranno così su un grande calderone che coinvolgerà chi al momento è fuori dalla lotta salvezza (il caso di Reghion-Nuova Fabrizio), nonché quanti giocheranno scontri diretti importanti per il futuro. Catanzaro-Cittanova sembra l’ennesimo match da dentro o fuori per i padroni di casa, sarà ancora più intensa la contesa tra Cariatese e Rovito.