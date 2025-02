Il sabato del calcio a cinque come sempre ha regalato discussioni e divertimento. I gol non sono mancati partendo dal big match con gli jonici a trionfare sul Casali del Manco, ok anche il Nausicaa, perde il Polistena. In Serie C1 invece le distanze tra le due corazzate resta immutato grazie ai colpi in trasferta

Il big match del girone G di Serie B non ha deluso le attese dei tifosi di casa. La Blingink Soverato ha conquistato i tre punti battendo Casali del Manco per 7-3, il miglior attacco del torneo si è confermato tale anche nel derby calabrese. La cooperativa del gol come sempre è stata trascinata da bomber Piovesan, ora sarà da valutare anche l’impatto che avrà Iozzino, appena arrivato dal Nausicaa, che non ha avuto grossi problemi contro il Noci, battuto per 9-2. Impegno facile per la squadra andreolese, affrontava l’ultima in classifica ferma ancora al palo, ma ha comunque tratto giovamento per il futuro dall’incontro, è piaciuta la capacità di trovare la rete con buona facilità.

Nel girone H sfortuna per il Polistena, sconfitto in casa per 6-5 dalla Mistral Palermo. Da lodare l’atteggiamento dei rossoverdi, squadra molto giovane ma sempre agguerrita davanti al proprio pubblico: resta in una zona di centro classifica, ma avrà modo di trovare il riscatto.

In Serie C1 le squadre di testa non mollano di un millimetro, aumentando nettamente le loro convinzioni vincendo tre incontri in trasferta dal peso specifico. Arrivati alla sedicesima giornata, la Gallinese resta in testa, mantenendo i due punti di distanza contro la Duelle. I reggini si sono imposti per 3-1 sul parquet del Città di Fiore, un match molto tirato contro un avversario silano che resta sempre un osso duro davanti al pubblico di San Giovanni. Il Cetraro ha fatto il suo, meno spettacolare magari rispetto al solito ma col 3-0 nel derby sul parquet della Domenico Sport è rimasta in scia della capolista.

Al terzo posto è sempre più solida l’Icierre Lamezia, compagine giovane ma sempre più ostica da affrontare: il 7-3 sul campo della Cariatese ha evidenziato ancora una volta il ritmo corale. Una vittoria di peso è senza dubbio quella della Nuova Fabrizio per 2-1 sul Cittanova, gli jonici per la prima volta guardano altrove con la quinta posizione al momento che certifica il rilancio del team. Ben più scoppiettante il colpo salvezza del Catanzaro, che ha superato per 8-6 il Mirto: i giallorossi hanno lasciato così l’ultimo posto. Infine, il derby ha regalato incertezze e parità finale: 2-2 tra Reggio Calabria e Reghion.