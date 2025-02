Uno degli ultimi acquisti della squadra gialloblu, in esclusiva per il nostro network, svela il suo ambientamento nel team che gioca in Serie B al palazzetto di Casole Bruzio. Lo slovacco, prossimo a recuperare al 100% dopo un infortunio, potrà essere l’uomo in più nel girone di ritorno.

Il cambio dello slot straniero aveva quasi spiazzato gli addetti ai lavori, ma il Casali del Manco sapeva benissimo di aumentare la sua qualità in campo. Vojtech Turek, nazionale slovacco classe 1997, ha già una buona esperienza nei parquet italiani dopo aver militato in squadre di grande rango come lo Slavia Praga. Il laterale-pivot ha indossato le maglie di Bisceglie, Bernalda, CUS Molise e Mattagnanese ed è reduce da una prima parte di stagione vissuta a Mascalucia in Serie A2.

È sceso di una categoria ben sapendo di poter essere un protagonista e si sta ben integrando nell’ambiente presilano: ha segnato due gol nella gara contro il Carovigno, è fermo per un leggero infortunio ma sa di poter essere una sorta di asso da sfruttare per mantenere intanto la categoria. La classifica è molto corta, può ancora succedere di tutto e di certo mister Cariello ha bisogno di avere in mano tutti gli effettivi in campo al 100%.

Turek parte dalla consapevolezza di voler dare il suo contributo: «Il mio ambientamento è stato veloce, senza problemi. Ho parlato subito con il mister, sa cosa posso dare in campo e ho subito capito cosa si aspetta da me. Il mio infortunio contro la Real Five non ci voleva, qualche settimana di stop e poi tornerò comunque a dare il mio contributo. Dobbiamo stringere i denti, recuperare prima possibile e tornare più forti in campo».

Lo slovacco ha avuto un’ottima accoglienza dal gruppo squadra e sa come poter alzare l’asticella: «Noi calcettisti dobbiamo lavorare tanto, specialmente con la palla. Ho tanti compagni bravi, giovani e fisicamente pronti: solo allenandoci riusciremo a migliorare e ad affinare i movimenti su una base di calcio a cinque. Organizzazione e responsabilità in difesa non dovranno mancare: possiamo creare davvero un gruppo che potrà vincere contro ogni avversario in campionato».

Gli obiettivi personali e del team coincidono, la squadra è reduce da quattro ko e sabato ospiterà il Nausicaa nel derby calabrese del Girone G. Turek morde il freno per rientrare ed essere decisivo: «Il mio compito è di aiutare il più possibile la squadra, voglio essere determinante in attacco e segnare con buona regolarità, ma anche fare una difesa in campo senza errori, prendendo responsabilità sul campo, nonché aiutando i miei compagni a migliorare il più possibile».